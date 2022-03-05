Потери российской армии в Украине перевалили за 10 тыс. человек - Генштаб ВСУ

- Казахстан, происшествия
- 15:56, 05 марта 2022
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CentralAsia (KZ) - По состоянию на субботу, 5 марта, в ходе боевых действий в Украине потери среди личного состава российских военнослужащих перевалили за 10 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, всего россияне потеряли:
Личный состав – более 10 000 человек;
Боевых бронированных машин – 945 ед.;
Артиллерийские системы – 105 ед.;
Системы ПВО – 19 ед.;
Самолеты – 39 (уточняется);
Автомобильная техника – 409;
Катера – 2 ед;
Цистерны с топливом – 60 ед.;
БПЛА – 3.
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - говорится в сообщении.
2 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 военнослужащих получили ранения.