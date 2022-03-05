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Потери российской армии в Украине перевалили за 10 тыс. человек - Генштаб ВСУ

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на субботу, 5 марта, в ходе боевых действий в Украине потери среди личного состава российских военнослужащих перевалили за 10 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, всего россияне потеряли:

Личный состав – более 10 000 человек;

Боевых бронированных машин – 945 ед.;

Артиллерийские системы – 105 ед.;

Системы ПВО – 19 ед.;

Самолеты – 39 (уточняется);

Автомобильная техника – 409;

Катера – 2 ед;

Цистерны с топливом – 60 ед.;

БПЛА – 3.

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - говорится в сообщении.

2 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 военнослужащих получили ранения.

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