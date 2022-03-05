Глава МИД России Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО с Россией

// Фото ООН/Р. Бажорнас

CentralAsia (KZ) - Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления Зеленского в адрес заседания НАТО. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров 5 марта на пресс-конференции.

По его словам, Зеленский немножко грубил своим кураторам, обвинял их в бездействии.

«И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров? Получается, что он не слышит постоянных убеждений, которые звучат из Вашингтона, Берлина, Парижа, и других столиц, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт. Получается, что он стремится спровоцировать конфликт между НАТО и Россией», - сказал Лавров.

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