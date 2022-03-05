Украина постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи, - Лавров

CentralAsia (KZ) - Наши участники переговоров ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны. Как и первые два раунда переговоров ситуация выглядит достаточно странно. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров 5 марта на пресс-конференции.

«Вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия о том, как все урегулировать. И с другой стороны, самая заинтересованная сторона — Украинская постоянно придумывает какие-то предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи: задерживаются, переносят согласованные сроки. Пока новых сроков мы не получили. Мы были готовы еще вчера продвигаться для переговоров третьего раунда», - сказал он.

Лавров сообщил, что перспективы раундов и самих переговоров комментировать сложно.

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