Переговоры по СВПД прошли львиную долю пути, - Лавров

// Фото ООН/Р. Бажорнас

CentralAsia (CA) - Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы прошли львиную долю пути, сообщил 5 марта на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, все арифметические вопросы в подавляющем большинстве согласованы, хотя остается еще некоторые темы, по которым иранские коллеги хотят добиться больше ясности. «Мы считаем, что это справедливые требования, я не буду в них вдаваться. Но с нашей стороны, если Иран соглашается, можно эти документы запускать уже в процесс принятия. Но есть появившиеся в последнее время проблемы со стороны интересов России. Потому что договоренность о возобновлении СВПД предполагает взаимный набор обязательств. Обязательство со стороны Ирана в том, что касается объемов и параметров его мирной ядерной программы, и обязательство со стороны других участников о том, что в Иране будут реализовываться проекты при поддержке России, Китая и других стран по развитию мирной ядерной энергетики в полном соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия в полном соответствии и под контролем МАГАТЭ», - отметил он.

Кроме того, западные участники СВПД, как считает глава МИД РФ, должны вернуться к режиму, который был введен в 2015 году и который предполагал отсутствие каких-либо препятствий для торгово-экономических и инвестиционных отношений с Ираном. Равно как и отсутствие препятствий осуществления с ним проектов военно-технического сотрудничества, добавил Лавров.

«Все было бы ничего, но тот аваланж агрессивных санкций, который стал извергаться с запада, и который, как я понял, еще не завершился, он конечно в первую очередь требует осмысления юристами. Мы хотим получить ответ, очень четкий ответ. Гарантии нам нужны, что санкции никоим образом не затронут тот режим экономических и инвестиционных связей, который заложен в плане действий по иранской ядерной программе. Мы запросили американских коллег, поскольку они здесь правят бал, чтобы нам дали письменные гарантии, как минимум на уровне государственного секретаря, что вот нынешний процесс, запущенный США, ни в кой мере не будет ущемлять наши права по свободному и полноценному торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому взаимодействию с Ираном», - рассказал дипломат.