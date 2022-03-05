ЦБ России ограничил сумму перевода за рубеж до $5 тысяч

CentralAsia (CA) - Банк России установил еще одно ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка. Регулятор ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж $5 тыс. для физических лиц—резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородным и неполнородным сестрам и братьям, усыновителям и усыновленным, передает Коммерсантъ.

На фоне введенных санкций в отношении ряда крупнейших российских кредитных организаций (в том числе в части проведения расчетов), замораживания части валютных резервов Банка России, а также продажи в Россию банкнот российские власти начали принимать меры по ограничению оттока валютных средств за рубеж и стабилизации внутреннего валютного рынка.

Кроме того, ЦБ РФ ввел ограничения на трансграничные переводы между своими счетами российских резидентов, ввел комиссию для коммерческих банков при покупке валюты на бирже физическими лицами и юридическими лицами (12%, изначально установил 30% для физлиц). Помимо этого президентским указом был ограничен вывоз наличной иностранной валюты за рубеж в размере эквивалента $10 тыс.

Одновременно власти обязали экспортеров продавать 80% выручки на биржевых торгах, а ЦБ РФ стал требовать от банкиров установить высокие ставки по валютным вкладам — 5–8% годовых. В качестве альтернативы иностранным валютам для инвестиций власти предлагают гражданам золото — закон о снятии НДС при продажи слитков физическим лицам оперативно принят Госдумой.