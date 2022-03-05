Авиакомпания «Аэрофлот» приостановит все международные рейсы с 8 марта

CentralAsia (CA) - Российский «Аэрофлот» с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Причина — возникновение дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

«Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров „Аэрофлот“ начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полета с обратным участком в РФ в период после 8 марта 2022 года», — говорится в сообщении авиакомпании.

Что касается пассажиров международных рейсов с авиабилетами в одну сторону, они смогут вылететь до момента прекращения полетов.

За отмененные международные рейсы пассажиры смогут оформить полный возврат стоимости авиабилетов.

Тем, у кого обратный билет в Россию приходится на более поздние даты, рекомендуется обратиться к перевозчику за переоформлением билета.

В части выполнения рейсов внутри России «Аэрофлот» продолжит свою деятельность, за исключением полетов на юг страны. Также компания продолжает выполнять полеты в Беларусь.

Ранее Росавиация после санкций и закрытия воздушного пространства рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 8 марта планируется закрыть рейсы из-за рубежа.