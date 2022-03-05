Трое граждан Узбекистана попали в ДТП на украинско-польской границе, один погиб

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CentralAsia (UZ) - Трое граждан Узбекистана (все 2001 года рождения), попали в автомобильную аварию при подъезде к польской границе в Украине. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Киеве.

В результате трагедии один из них погиб на месте. Двое молодых людей находятся в городской больнице города Львов.

Отмечается, что посольством будут предприняты максимальные усилия по сохранению их жизни, включая обеспечение медикаментами и проведение консультации с ведущими врачами Украины.

«Посольство также предпримет усилия по отправке тела О.Хакимова на Родину в максимально быстрые сроки в соответствии с традициями нашего народа. В то же время, просили бы понимания, что решение данного вопроса осложняется боевыми действиями и массовой эвакуацией, происходящей в стране», - говорится в сообщении дипведомства РУз.