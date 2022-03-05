экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трое граждан Узбекистана попали в ДТП на украинско-польской границе, один погиб
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Трое граждан Узбекистана (все 2001 года рождения), попали в автомобильную аварию при подъезде к польской границе в Украине. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Киеве.

В результате трагедии один из них погиб на месте. Двое молодых людей находятся в городской больнице города Львов.

Отмечается, что посольством будут предприняты максимальные усилия по сохранению их жизни, включая обеспечение медикаментами и проведение консультации с ведущими врачами Украины.

«Посольство также предпримет усилия по отправке тела О.Хакимова на Родину в максимально быстрые сроки в соответствии с традициями нашего народа. В то же время, просили бы понимания, что решение данного вопроса осложняется боевыми действиями и массовой эвакуацией, происходящей в стране», - говорится в сообщении дипведомства РУз.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Путин сообщил Шольцу, когда состоится третий раунд переговоров России и Украины
  • Минобороны Украины озвучило потери российской армии
  • Потери российской армии в Украине перевалили за 10 тыс. человек - Генштаб ВСУ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com