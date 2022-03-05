СБУ во время задержания застрелила украинского переговорщика в Гомеле – СМИ

CentralAsia (CA) - Как сообщили ряд украинских изданий, при задержании сотрудниками Службы безопасности Украины случайно убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Его подозревали в госизмене.

По данным Zn.ua, Киреев имел свободный доступ и в кабинет главы СБУ Ивана Баканова, и к главе ГУР Кириллу Буданову. Имеет коллекцию памятных ведомственных отличий от обеих спецслужб.

Киреев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе украинской делегации и за что конкретно отвечал – неизвестно.

Из открытых источников известно, что Киреев был банкиром, передает pravda.com. В 2010-2014 годах работал первым заместителем председателя правления "Ощадбанка", а до этого являлся членом наблюдательного совета "Укрэксимбанка".