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В Узбекистан из Украины возвращены еще 666 человек

CentralAsia (UZ) -  4-5 марта из Украины через аэропорт города Катовице (Польша) возвращены еще 666 узбекистанцев, среди которых 89 женщин, 59 детей и 8 младенцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД РУз.

«В период с 28 февраля по 5 марта состоялись 14 авиарейсов и вывезены из зоны боевых действий 3 245 соотечественников. На 5 марта запланированы еще несколько рейсов», - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря содействию посольства Узбекистана в Киеве эвакуированы 20 узбекистанцев, находившихся на санитарном лечении в городе Трускавце.

«В настоящее время с администрацией Сумской области прорабатывается вопрос организации «зеленого коридора» для вывоза 25 узбекских студентов, обучающихся в вузах области», - сообщили в МИД РУз.

«Посольство Узбекистана в Украине находится на постоянном контакте с соотечественниками. Дипломаты находятся в различных регионах Украины, в том числе в зоне боевых действий и осуществляют работу по эвакуации наших граждан»,- отметили в дипведомстве.

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