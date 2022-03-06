Госсекретарь США Блинкен и госсоветник Китая Ван И обсудили ситуацию на Украине

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Джон Блинкен 5 марта переговорил по телефону с государственным советником Китая и министром иностранных дел Ван И.

«Блинкен говорил сегодня с Ван И о преднамеренной, неспровоцированной и неоправданной войне Москвы против Украины», - говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса.

Госсекретарь отметил, что мир следит за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета. Он подчеркнул, что мир действует в унисон, чтобы отвергнуть российскую агрессию и ответить на нее, гарантируя, что Москва заплатит высокую цену, рассказал Прайс.

МИД Китая опубликовал свою версию релиза о телефонном разговоре Ван И с Блинкеном:

«5 марта член Госсовета, министр иностранных дел Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном по его просьбе.

Ван И сказал, что самым важным в нынешних китайско-американских отношениях по-прежнему является продвижение и реализация консенсуса, достигнутого главами двух государств в ходе видеовстречи. Некоторые недавние слова и действия американской стороны противоречат вышеуказанным целям, и Китай выражает серьезную озабоченность.

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. США должны вернуться к первоначальному смыслу принципа одного Китая, прекратить потворствовать и поддерживать «независимость Тайваня», прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и предпринять конкретные действия для сохранения общей ситуации в китайско-американских отношениях.

Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу.

Блинкен проинформировал США о текущей ситуации в Украине и своей позиции. Ван И заявил, что ситуация в Украине дошла до такого состояния, которого не хочет видеть китайская сторона. Украинский вопрос сложен и запутан, он связан не только с базовыми нормами международных отношений, но и с интересами безопасности всех сторон, необходимо сосредоточить внимание не только на разрешении нынешнего кризиса, но и на долгосрочный мир и стабильность в регионе.

Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай всегда определяет свою позицию и политику, исходя из существа дела. Китай считает, что для урегулирования украинского кризиса по-прежнему необходимо действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Одно — уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а другое — настаивать на мирном урегулировании споров посредством диалога.

Мы надеемся, что боевые действия прекратятся как можно скорее, ситуация на местах будет облегчена, безопасность жизни и имущества мирных жителей будет эффективно гарантирована, а крупномасштабные гуманитарные кризисы будут предотвращены.

Ван И отметил, что украинский кризис может быть разрешен только путем диалога и, в конце концов, переговоров. Китай поддерживает все усилия, способствующие деэскалации и политическому урегулированию. Китай выступает против любых действий, которые не способствуют продвижению дипломатического решения, а вместо этого разжигают огонь и обостряют ситуацию. Китай будет продолжать высказываться и делать все возможное для мира.

Мы призываем Россию и Украину к прямым переговорам. Переговоры могут проходить не гладко, но международное сообщество должно продолжать сотрудничать и поддерживать их до тех пор, пока не будет достигнут результат и мир. Мы также призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, противостоять противоречиям и проблемам, накопившимся за эти годы, обратить внимание на негативное влияние продолжающегося расширения НАТО на восток на обстановку безопасности России и стремиться к созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой среды безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове».