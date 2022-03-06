Генпрокурор Украины сообщила о заочном аресте российского певца Олега Газманова

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- 11:06, 06 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о заочном аресте Олега Газманова из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса.
Статья предусматривает срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к народному артисту РФ Олегу Газманову на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
В своем сообщении Венедиктова использовала слова из известной песни Газманова «Офицеры». Генпрокурор переделала ее на свой лад, оставив ключевое.
«Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде», — резюмировала Венедиктова.
Ранее такая же участь настигла Никиту Михалкова. Украинский суд заочно арестовал кинорежиссера, заподозрив в посягательстве на территориальную целостность страны.