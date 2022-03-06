Платежные системы Visa и MasterCard приостанавливают деятельность в России

CentralAsia (CA) - Платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны, выпущенные за рубежом — в России.

Компании объяснили свое решение военной операцией России на Украине. Visa сообщила, что работает над прекращением всех транзакций. «Мы сожалеем, что это повлияет на наших ценных коллег, клиентов, партнеров, торговцев и держателей карт, которых мы обслуживаем в России»,— говорится в заявлении компании.

Центробанк РФ сообщил, что карты MasterCard и Visa российских банков продолжат работать в России. Будут недоступны трансграничные операции.

Сбербанк России также отметил, что решение международных платежных систем не повлияет на работу карт внутри страны. «По ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах»,— говорится в сообщении «Сбера» в Telegram. Банк объясняет это тем, что в России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и не зависят «от иностранных платежных решений».

Вместе с тем платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены. Сбербанк рекомендовал россиянам, которые находятся за границей, снять как можно больше наличных и «предоплатить крупные траты (отели, билеты)». Отмечается, что в ряде стран принимаются карты «Мир» — в Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и на Кипре.

MasterCard 1 марта сообщила о блокировке доступа к системе ряду финансовых учреждений из-за санкций.

ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие страны ранее ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Они в том числе включают ограничения в отношении крупнейших российских банков и Центробанка РФ.