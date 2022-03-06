Из Украины эвакуировали более 3,6 тысяч граждан Узбекистана, 850 ожидают своей очереди

CentralAsia (UZ) - Число узбекистанцев, эвакуированных с Украины, превысило 3,6 тысячи. Еще свыше 850 ждут своей очереди, сообщает МИД РУз.

"5-6 марта с Украины через аэропорт Катовице (Польша) возвращены 440 граждан Узбекистана, среди которых 88 женщин, 59 детей и 20 младенцев. В период с 28 февраля по 6 марта было организовано 16 авиарейсов и вывезены из зоны боевых действий 3 685 соотечественников", – отметили в министерстве.

На 6 марта запланированы еще несколько рейсов.

На территории Польши находятся более 850 сограждан, из которых 50 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, около 800 человек – в аэропорту Катовице.

Посольство Узбекистана на Украине находится на постоянном контакте с соотечественниками. Дипломаты находятся в различных регионах Украины, в том числе в зоне боевых действий, и осуществляют работу по эвакуации наших граждан.