Оценка российской наступательной кампании, 5 марта

CentralAsia (KZ) - Российские силы в Украине, возможно, вошли в краткую оперативную паузу 5 марта, поскольку они готовятся возобновить операции против Киева, Харькова, Николаева и, возможно, Одессы в ближайшие 24-48 часов.

Как пишет Институт изучения войны, Российские войска не проводили крупных наземных военных операций против Киева, Харькова или Николаева за последние сутки. Украинские силы под Харьковом, с другой стороны, вели контрнаступление, которое, как сообщается, прорвалось к украинско-российской границе.

Ключевые выводы

За последние 24 часа российские войска не проводили крупных наступательных операций против городов Киев, Харьков или Николаев;

Русские войска продолжали окружать, бомбить и обстреливать Мариуполь;

Российские силы к востоку от Харькова и на севере Луганской области, похоже, пытаются соединиться;

Российские войска вокруг Херсона, вероятно, готовятся возобновить наступательные операции против Николаева и, в конечном счете, Одессы; а также

Российская морская пехота в Крыму продолжает готовиться к десантным операциям, которые, скорее всего, произойдут под Одессой.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков;

Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;

Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь; а также

Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на запад.

Основные усилия - киевское направление: операции русских на киевском направлении состоят из основных усилий, направленных на охват и, в конечном счете, окружение города с запада и поддержку усилий на черниговском и сумском направлениях по окружению его с северо-востока и востока.

Российские операции против Киева за последние 24 часа мало продвинулись. ISW предварительно пришла к выводу, что перемещения русских к восточным окраинам города, о которых сообщалось в обновлении от 4 марта, были вероятными рейдами или передовыми частями, которые не удерживали позиции далеко за пределами городов Нежин и Прилуки на сумском направлении; соответственно институт обновил контроль над картой местности. Российские войска за последние 24 часа не добились значительного продвижения вокруг Киева.

Подчинить главные усилия вдоль западного берега Днепра.

Российские силы по-прежнему дислоцированы на позициях к северу и западу от Киева, которые они занимали в течение нескольких дней, и за последние 24 часа не вели крупных боевых действий. Украинский Генштаб продолжает считать, что в этом направлении действуют 15 российских БТГ, что две БТГ пытались продвинуться в сторону Вышгорода, недалеко от Днепра к северу от Киева, и что Россия создает передовую базу для вертолетов возле Иванкова, примерно в 70 км к северо-западу от центра Киева. Аналитик OSINT отметил, что сообщения в социальных сетях о российских ударных вертолетах Ка-52, сопровождавших военный конвой под Киевом 5 марта, свидетельствуют о том, что российские силы перенимают передовые методы действий против решительного и боеспособного противника. Хостомель, город недалеко от аэродрома Антонов к северо-западу от Киева, остается оспариваемым: сообщается, что 4 марта войска российской 31-й воздушно-десантной бригады взяли в заложники в городе 40 гражданских лиц.

Подчиненное поддерживающее усилие — Черниговская ось

Российская активность к северо-востоку от Киева оставалась очень ограниченной в течение последних 24 часов.

Подчиненное поддерживающее усилие — Сумская ось

Российские силы, похоже, не проявляли активности в этом направлении в последние 24 часа. Генштаб Украины сообщил, что 5 марта ВВС Украины нанесли удар по подразделениям 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в районе поселка Победа, примерно в 25 км к северо-востоку от центра Киева.

Усилие поддержки № 1 — Харьков:

Российские силы по-прежнему сосредоточены на наступлении на Харьков с использованием авиации, артиллерии, реактивных и ракетных обстрелов, а не наземных наступлений, стремясь обойти город и, возможно, подготовиться к будущему наземному штурму. Генштаб Украины сообщает, что части 6-й и 20-й общевойсковых армий (САА) 5 марта готовились к проведению наступательных операций в направлении Харькова. Российский город Белгород, который, вероятно, послужит индивидуальной заменой потерь среди подразделений российских сухопутных войск, которые ведут бои под Харьковом.

Украинские силы провели контрнаступление против российских войск под Харьковом, в результате чего были нанесены повреждения российским передовым частям. Украинские военнослужащие разместили видео колонны российской бронетехники, которая, как они утверждают, была уничтожена в ходе этого рейда 5 марта, и сообщили о захвате 30 единиц российской техники во время засады. Губернатор Харьковской области заявил, что украинские силы проехали весь путь до границы Украины с Россией в неустановленном месте к северо-западу от Харькова. Он добавил, что в ближайшие дни украинские силы намерены продвинуться на север к границе в районе Белгорода.

Усилие по поддержке № 1a — Луганская область:

Российские силы приложили достаточно усилий, чтобы открыть направления наступления через северную часть Луганской области и вблизи нее, что заслуживает небольшого изменения в нашей оценке значимости российской кампании. Генштаб Украины сообщил 5 марта о попытках до семи БТГ Донецкой и Луганской прокси и 150-й мотострелковой дивизии попытаться «продолжить наступательные действия в направлениях городов Днепр и Запорожье». Генеральный штаб также сообщил, что части 20-й общевойсковой армии, возможно, 3-й мотострелковой дивизии пытались продвинуться в сторону Северодонецка, но были остановлены где-то вдоль реки Северный Донец. Возможно, Россия пытается установить связь между 20-й и 8-й САА и контролируемыми ими прокси-силами в северной части Луганска, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения на запад.

Усилие поддержки № 2 — Мариуполь:

Окружение Мариуполя российскими войсками продолжается, что, как широко известно, причиняет страдания населению этого города. Генштаб Украины сообщает, что части 49-й общевойсковой армии, 22-го армейского корпуса (базируется в Крыму) и 7-й воздушно-десантной дивизии участвуют в операциях в Мариуполе и его окрестностях. Нарушения Россией согласованного гуманитарного коридора через Волноваху могут быть связаны с сообщениями о попытках российских военных и марионеточных сил продвинуться на запад к границе Запорожской области (что, конечно, не оправдывает российских гуманитарных нарушений).

Усилие поддержки № 3 — Херсон и запад:

Российские войска продолжают укреплять контроль над городом Херсон, вероятно, готовясь возобновить наступление на Николаев и, в конечном счете, на Одессу. Украинский Генштаб сообщает, что 17 БТГ из состава 8-й общевойсковой армии и 22-го армейского корпуса готовились к возобновлению наступления 5 марта. За последние 24 часа (что согласуется с отчетом Генштаба Украины).

Российские силы в Херсоне явно не нападали и не препятствовали проведению крупной акции протеста против их присутствия 5 марта, как сообщается, прибыл в Херсон 4 марта. Возможно, что российские обычные силы предпочитают не вступать в прямые контакты с гражданскими протестующими, но российские службы, часто используемые для насильственного подавления инакомыслия в России, будут гораздо более жестко бороться с местным населением. Сообщения об изнасилованиях, которые были бы военными преступлениями, могут свидетельствовать о плохой дисциплине среди российских солдат.

Украинский генеральный штаб сообщил, что 5 марта подразделения 810 -й бригады морской пехоты России загружались на большие десантные корабли на западном побережье Крымского полуострова. 4 марта. Российские десантные операции, скорее всего, нацелены на Одессу или ее ближайшие окрестности, поскольку российские войска уже контролируют почти все побережье Азовского моря.

Немедленные объекты для просмотра:

Российские операции к северо-западу от Киева могут возобновить атаки на город и/или попытки окружить его с запада в ближайшие 24-48 часов;

Российские силы к востоку от Киева могут возобновить наступление, вероятно, с целью охвата Киева с востока;

Гуманитарная ситуация в Мариуполе будет продолжать ухудшаться и может привести к капитуляции города;

Российские силы могут предпринять попытку высадки морского десанта в любом месте вдоль побережья Черного моря от Одессы до устья Южного Буга в ближайшие 24-48 часов.

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