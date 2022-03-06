Загадачное убийство члена украинской делегации на переговорах с Россией

во время переговоров России и Украины в Гомеле

CentralAsia (CA) - Немецкий журнал Bild посвятил статью убитому члену украинской делегации, сидевшему в понедельник за столом переговоров в Беларуси на переговорах с Россией, Денису Кирееву.

Киреев (44 года, женат, трое детей) был одним из переговорщиков с украинской стороны, принимал участие в первом раунде (безуспешных) переговоров в городе Гомель.

Сообщения об обстоятельствах его смерти противоречивы. Ясно одно: его убили.

Автор статьи Филип Фабиан пишет, что по первым данным, он был застрелен украинской внутренней разведкой СБУ — при попытке избежать ареста. Причина: по этой версии Киреев был российским агентом среди украинцев. Говорят, он слил информацию с переговоров людям Путина — государственная измена!

Об этом сообщил, в том числе, украинский новостной сайт «Правда», сославшись на подтверждение из правительственных кругов.

По другим слухам, он даже был двойным агентом на службе обеих стран. Журналист-расследователь Майкл Вайс пишет в Twitter, что считает это правдоподобным. И что СБУ ликвидировала и его. Бывший начальник разведки сказал ему, что Киреев тратил «столько же времени» на сокрытие вражеских шпионов, как и на их поимку.

Еще одна украинская спецслужба — служба военной разведки ГУР — через несколько часов опровергла это. По его словам, Киреев был одним из трех бойцов ГУРа, погибших в ходе спецоперации. Они несли героическую службу своей стране и с честью погибли, защищая ее, — пишет военная служба на своей странице в Facebook.

О Кирееве также известно, что он работал в сфере банковского дела и прямых инвестиций и что ему (источник: информационный портал «Обозреватель») еще в 2020 году было предъявлено обвинение по подозрению в шпионаже в пользу России. Он часто бывает в России и имеет связи с олигархами, работающими на бывшего президента Виктора Януковича, близкого к Путину.

Тот же новостной портал обратил внимание на еще одну курьезную деталь: Киреева даже не значили как переговорщика в официальном списке офиса президента Украины. Но на фотографиях хорошо видно, что он сидел за столом в Гомеле вместе с представителями Киева.