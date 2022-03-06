Что обсудили Путин и Эрдоган в телефонном разговоре?

CentralAsia (CA) - Во время телефонного разговора 6 марта президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что приостановка спецоперации на Украине будет возможна в случае выполнения Киевом требований России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин заявил, что необходимым условием является прекращение ВСУ боевых действий. Российский президент выразил надежду на то, что во время следующего раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, учитывающий складывающиеся реалии.

Помимо этого, российский лидер пообещал оказать содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий. В свою очередь, турецкий президент отметил, что не одобряет кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, набирающую обороты в ряде западных стран, говорится в релизе.

Пресс-служба президента Турции сообщила о телефонном разговоре двух лидеров. Разговор касался нападения России на Украину и тюркийско-российских отношений, говорится в релизе.

Эрдоган заявил, что Турция готова внести всевозможную поддержку для решения проблемы Украины мирным путем.

Он отметил, что срочное всеобщее прекращение огня не только смягчит гуманитарные проблемы в регионе, но и предоставит возможность найти политическое решение. Президент Эрдоган повторил свой призыв «вместе проложить путь к миру».

Лидер Турции подчеркнул важность принятия срочных мер для достижения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения.

Президент заявил, что он находится в постоянном контакте с украинской стороной и другими странами, и что он продолжит свои усилия для проведения всесторонних переговоров и достижения результатов, передает пресс-служба главы Турции.

Ранее сообщалось, что Эрдоган созвонился с Путиным для обсуждения ситуации на Украине.