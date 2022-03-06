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Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз

CentralAsia (CA) -  Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев из Украины, перебравшихся в соседние страны, превысило 1,5 млн.

Об этом Гранди написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, более 1,5 млн человек из Украины перебрались в соседние страны в течение 10 дней.

«Это самый быстрорастущий миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны», - написал он.

Кроме того, по данным ООН, более половины украинских беженцев перебрались в Польшу.

По информации польской погранслужбы, в субботу границу страны пересекло рекордное количество беженцев: 129 тысяч человек. Еще 40 тысяч — приехали за семь первых часов воскресенья.

В городе Ряшев медсестры на железнодорожном вокзале рассказывают, что осматривают от 50 до 100 человек в день. Здесь беженцев укладывают спать на раскладушки, кормят и сажают на поезда, которые увезут их дальше, на запад.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель выделит на помощь украинским беженцам 500 млн евро. Они смогут остаться в Евросоюзе минимум на год, где получат право учиться, работать и обращаться к врачам.

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