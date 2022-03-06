На несогласованной акции в Москве задержаны 1,7 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 22:45, 06 марта 2022
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CentralAsia (CA) - 1,7 тысячи человек задержаны на несогласованной акции в Москве. Об этом 6 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны", - приводит слова Волк сайт "МВД Медиа".
Официальный представитель МВД России добавила, что задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства.
Ранее МВД РФ предостерегало граждан от участия в незаконных акциях. В ведомстве подчеркивали, что задержаны и привлечены к ответственности будут и организаторы, и участники данного действа.
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