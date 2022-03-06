экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На несогласованной акции в Москве задержаны 1,7 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  1,7 тысячи человек задержаны на несогласованной акции в Москве. Об этом 6 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны", - приводит слова Волк сайт "МВД Медиа".

Официальный представитель МВД России добавила, что задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Ранее МВД РФ предостерегало граждан от участия в незаконных акциях. В ведомстве подчеркивали, что задержаны и привлечены к ответственности будут и организаторы, и участники данного действа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Эрдоган начал телефонные переговоры с Путиным по ситуации в Украине
  • Что обсудили Путин и Эрдоган в телефонном разговоре?
  • За сутки в Монголии выявлено 173 новых случая заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com