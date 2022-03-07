Торговля криптовалютой быстро растет в Монголии на фоне глобального кризиса

CentralAsia (MNG) - Как начать торговать криптовалютой. Монгольские советы для новичков.

Торговля криптовалютами — одно из быстро развивающихся направлений трейдинга в Монголии. Она привлекает инвесторов возможностью довольно быстро получить внушительную прибыль. Но для того, чтобы торговать эффективно, нужно уделить достаточно времени обучению. И начинать надо с основ.

Однако криптотрейдер должен знать, что такое криптовалюты и то, как выбрать монету, подходящую для торговли.

Что делать, если вы хотите инвестировать в криптовалюты, но не знаете, с чего начать? Вот вам монгольские советы.

Активная торговля криптовалютой может быть напряженной, занимать много времени и при этом давать плохие результаты.

Но что, если вы хотите инвестировать в криптовалюты, но не знаете, с чего начать?

DCA (Dollar-cost averaging) или Усреднение долларовой стоимости — это инвестиционная стратегия, направленная на снижение влияния волатильности на покупку активов. Это включает в себя покупку равных фиатных сумм актива через равные промежутки времени.

Предпосылка заключается в том, что при входе на такой рынок инвестиции могут быть не такими подверженными волатильности, как если бы это была единовременная сумма. Как же так? Ну а покупка через равные промежутки времени может сгладить среднюю цену. В долгосрочной перспективе такая стратегия снижает негативное влияние неудачного входа на ваши инвестиции.

Как мы уже говорили, определить время рынка чрезвычайно сложно. Даже самые большие ветераны трейдинга иногда испытывают трудности с точным чтением рынка. Таким образом, если у вас есть усредненная долларовая стоимость позиции, вам также может потребоваться рассмотреть план выхода. То есть торговая стратегия выхода из позиции.

Теперь, если вы определили целевую цену (или диапазон цен), это может быть довольно просто. Вы снова делите свои инвестиции на равные части и начинаете продавать их, когда рынок приближается к цели. Таким образом, вы можете снизить риск не выйти в нужное время. Однако все это полностью зависит от вашей индивидуальной торговой системы.

При использовании этой методологии важно планировать, как долго вы будете инвестировать, и лучше держать свои инвестиции в долгосрочной позиции.

Предположим, вы покупали биткойнов всего на 4 доллара каждую неделю в течение последних пяти лет. 4 доллара в неделю не так уж и много. Что ж, на сегодняшний день вы бы превратили 1044 доллара в 9403 доллара (+800%). Та же стратегия с золотом дала бы только +20%.

Если мы сократим продолжительность инвестиционного плана до 1 года, покупка биткойнов на 3 доллара каждый день в течение одного года, начиная с пяти лет назад, превратила бы 1095 долларов в 4166 долларов (+280%).

Методология DCA (Dollar-cost averaging) является наиболее показательным примером того, как эффективные инвестиции не требуют много денег. Все, что вам нужно сделать, это инвестировать вместо того, чтобы покупать кофе два дня в неделю.

источник: iDAX

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