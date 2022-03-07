Монголы открыли суши-бар Ona на Римской дороге Лондона

CentralAsia (MNG) - Ona, новый бенто-суши-бар, открывается на Роман-роуд и сочетает в себе монгольское и японское наследие своего владельца, — сообщил Roman Road London.

20 февраля на Роман-роуд открылся новый японский суши-бар Ona’s Bento Sushi Bar.

Владельцы Ona Оюун Сухбаатар и ее муж Гэрэлт-Од Лхагва из Монголии купили помещение в конце 2020 года и последний год потратили на ее ремонт. Она сказала: «Мы купили его в состоянии ракушки, там ничего не было. Мы сделали все от туалета, хранения до кухни. Это была тяжелая работа».

Оюун, которая живет на Альфред-роуд в Боу со своим мужем и дочерью, сказала, что выбрала Роман-роуд из-за ее «энергичной» атмосферы и сильного духа сообщества.

На обед или ужин в Ona подают традиционные японские бенто-боксы, в которые входят различные сашими (смесь тунца, каракатицы и морского леща), овощи и рис. Также в меню есть донбури (тарелка с рисом) с рыбным или куриным кацу на выбор и лапша удон. Для тех, кто хочет перекусить или перекусить, Ona предлагает роллы из суши, пряного тунца или темпуру с креветками.

Поставщиком ресторана является T&S Enterprises, компания, которая поставляет рыбу в роскошные рестораны Вест-Энда, включая Ikeda и Umu, оба в Mayfair, а также в ресторан The Araki в Сохо, удостоенный трех звезд Мишлен.

И, учитывая высокую концентрацию любителей кофе в этом районе, Ona продает кофе японской кофейной марки Ueshima.

Родом из Монголии, но с бабушкой-японкой, Оюун стремится смешать свое наследие. Логотип Ona, которая разработала сама Оюун, представляет собой борца сумо. Хотя это может показаться более родственным японской культуре, Оюун сказала, что борьба сумо является очень популярным видом спорта в Монголии.

Что касается названия ресторана Оюун сказала, что Она — это ее прозвище, но это также аббревиатура от слов «океан», «природа» и «апиций». Она объяснила: «Это было первое, что мы купили, я подумала: «Это Роман-роуд». Какая еда связана с римлянами?» Оюун сказала, что провела исследование и обнаружила, что первая в мире поваренная книга Апиция была написана 2000 лет назад в Древнем Риме.

Продолжая тему океана и природы, сотрудники «Оюун» носят фартуки цвета морской волны с отделкой в виде рыбок, а одна из стен ресторана облицована мрамором, который с высоты птичьего полета выглядит как бурлящий бушующий океан. Кстати, мрамор называется «океан».

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