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53% сотрудников в офисе ООО «Оюу-Толгой» монголки и 96% рабочей силы компании являются гражданами Монголии

CentralAsia (MNG) -  После усилий предпринимателей в 2021 году, в начале 2022 года ООО «Оюу-Толгой» достигло новых договоренностей с Правительством Монголии, позволяющих начать подземную добычу на Оюу-Толгой. Это действие является важным шагом в раскрытии всего экономического потенциала Оюу-Толгой. Кроме того, Компания заключила пересмотренное соглашение о финансировании с Rio Tinto, в котором содержится четкий план финансирования разработки подземного месторождения Оюу-Толгой до точки устойчивого производства, которое, как ожидается, будет в первой половине 2023 года.

ООО «Оюу-Толгой» делает ежегодный взнос в размере 5 миллионов долларов США в Фонд поддержки развития Gobi Oyu («DSF»), независимый фонд, который поддерживает устойчивое развитие сообщества. С момента создания в сентябре 2015 года DSF инвестировал 32,9 млн долларов США, в том числе 5,7 млн долларов США в 2021 году.

По состоянию на 31 декабря 2021 года 53% сотрудников корпоративного офиса Компании идентифицируют себя как женщины, а 47% руководящего и исполнительного персонала идентифицируют себя как женщины. Геологоразведочная группа в Улан-Баторе полностью состоит из монгольского персонала, и в целом более 96% рабочей силы ООО «Оюу-Толгой» являются гражданами Монголии.

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  • 53% сотрудников в офисе ООО «Оюу-Толгой» монголки и 96% рабочей силы компании являются гражданами Монголии
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