Монголия надеется на лето без коронавируса

CentralAsia (MNG) - Весной прошлого года официальные лица Монголии уверенно пообещали «лето без COVID»; однако план провалился.

14 февраля 2022 года правительство Монголии отменило почти все оставшиеся ограничения Covid-19, но сохранило маску для лица, дезинфекцию рук и правила соблюдения дистанции. Большинство мер, которые действовали почти три года, в настоящее время отменены.

И по мере того, как мы начинаем, наконец, преодолевать зимний всплеск Омикрона, заразивший сотни людей за последние несколько месяцев, многие монголы с нетерпением ждут обещания постпандемического лета, свободного от масок и социального дистанцирования.

Инфицирование COVID-19 в Монголии снижается: в среднем ежедневно регистрируется 160-400 новых случаев инфицирования. На 7 сентября 2021 года приходится 9% от пика самого высокого среднего дневного значения.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 466 тыс. 923 случая заражения и по состоянию 6 марта выявлено 173 новых случая заражения COVID-19 и 2 тыс. 102 случая смерти от коронавируса.

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