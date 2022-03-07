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Сегодня начнется выступление монгольских спортсменов на Паралимпиаде

CentralAsia (MNG) -  Три спортсмена, которые участвуют в соревнованиях по лыжным гонкам и горнолыжному спорту, будут представлять Монголию на зимних Паралимпийских играх — 2022 в Пекине.

Как сообщает Госкомитета по физической культуре и спорту, лыжники Б.Ганболд и Ц.Дашдорж 7 марта примут участие в лыжных гонках на 20 км классическим стилем и на 12,5 км коньковым стилем (12 марта). Они будут соревноваться под руководством тренера Ж.Дашдондог.

Горнолыжник Б.Цэрэнпунцаг, который впервые представляет Монголию в горнолыжном спорте на Паралимпиаде, готовится к предстоящим соревнованиям под руководством тренера Д.Очирсух.

Первые два монгольских телеканала — MNB и C1, будут официально транслировать соревнования зимней Паралимпиады.

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