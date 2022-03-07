Российские авиакомпании приостановили полеты в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Российские авиакомпании Smartavia и iFly приостанавливают полеты в Узбекистан. Об этом сообщила «Узавиация» со ссылкой на объявления перевозчиков.

Согласно полученной авиационными властями официальной информации от Smartavia, рейс Москва – Ургенч – Москва 7 марта отменяется.

О прекращении полетов в города Узбекистана также сообщила iFly. С 5 марта компания приостанавливает на неопределенный срок все запланированные рейсы в страну, по всем направлениям.

Ранее о приостановке рейсов в Узбекистан сообщали такие авиакомпании, как «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и S7.

«Аэрофлот» осуществлял прямые рейсы в два города Узбекистана – Ташкент и Самарканд. S7 Airlines летала в Бухару, Карши, Навои, Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергану. Smartavia отменяет следующие рейсы в Узбекистан: Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург; Санкт-Петербург – Бухара – Санкт-Петербург; Москва – Фергана – Москва.

После начала военных действий России на территорию Украины западные страны расширили санкции против РФ. Среди них – закрытие воздушного пространства над США, ЕС и рядом других государств для российских авиаперевозчиков.

ЕС также запретил продавать российским авиакомпаниям самолеты, запчасти и оборудование к ним, либо сдавать их в лизинг после 28 марта. До этого дня самолеты европейских производителей (в частности, Airbus) в российском лизинге должны вернуться к лизингодателям.