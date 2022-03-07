Афганская журналистка вошла в список женщин года по версии журнала Time за освещение жизни женщин в Афганистане

CentralAsia (CA) - Афганская журналистка Захра Джойя была названа журналом Time одной из женщин 2022 года за лидерство в переменах. Заголовок с участием Джойи гласил: «Женщины года, 12 лидеров, работающих над созданием более равноправного мира». Журналистка постоянно освещала жизнь женщин в Афганистане через свое информационное агентство «Рухшана Медиа», передает Тolonews.

Она запустила Rukhshana Media в декабре 2020 года на собственные деньги. Ее агентство — первое феминистское информационное агентство Афганистана. Агентство стремится стать первым общенациональным источником новостей, где афганская женщина сможет увидеть отражение своей жизни в ежедневно публикуемых материалах.

В настоящее время Джойя живет в Великобритании как беженец. Однако ей все же удается управлять «Рухшана Медиа». Она публикует репортажи со своей командой женщинами-журналистами об их жизни под властью талибов.

Джойя сказала, что, хотя она живет за пределами страны, ее основное внимание уделяется положению женщин в Афганистане. «Мой выбор журналом Time дал мне надежду, что афганские женщины не забыты и что работа афганских женщин по-прежнему считается», — сказала она новостям TOLO.

Коллеги Джойи сказали, что она освещала существующие проблемы в отношении женщин в Афганистане, что является одной из главных причин ее успеха. «Захра и ее организация «Рухшана медиа», несмотря на то, что у них меньше помещений, делают хорошие репортажи, и это главная причина ее успеха», — сказал журналист Абдул Вахид Хайдари.

Джойя в отчете The Guardian сказал: «Хотя быть женщиной и журналистом в Афганистане никогда не было легко, теперь наши репортажи почти искоренены. «Талибан» заставил женщин-журналистов носить хиджаб, запретив им появляться на экране или публично, или в эфире радио в некоторых провинциях, но это делает еще более важным, чтобы наши истории продолжали рассказываться».

Анджелина Джоли дала Джойе интервью для журнала Time «Женщина года». «В первый раз, когда режим талибов был в Афганистане, я была ребенком. Меня не пускали в школу. Но я любила учиться», — сказала журналист в разговоре с Джоли.

Джойе было всего 5 лет, когда талибы пришли к власти в Афганистане в свой первый срок. В то время режим также запрещал образование девочек. Будучи 5-летний ребенок Джойе одевалась в одежду для мальчиков и каждый день ходила пешком в школу и обратно по два часа.

Только после вторжения США в 2001 году она сбросила маскировку и поступила на юридический факультет, прежде чем обнаружила свое призвание журналиста.

С тех пор, как талибы захватили Афганистан, журналисты беспокоятся о своей безопасности. Также поступали сообщения об избиениях журналистов.

Афганистан долгое время был чрезвычайно опасным местом для женщин-журналистов. По данным «Репортеров без границ», 80% женщин-журналистов потеряли работу после краха афганского правительства в августе 2021 года.