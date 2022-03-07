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Российская Red Wings продолжает полеты в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Российская авиакомпания Red Wings сообщила, что продолжает полёты по международным направлениям.

Рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Махачкалы, Самары и Сочи по расписанию отправляются в Армению (Ереван, Гюмри) и крупнейшие города Узбекистана.

Из-за действующих антиковидных ограничений международные рейсы имеют статус чартерных.

Ранее, 5 марта, Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами, зарегистрированными за рубежом и принадлежащими иностранным лизингодателям, приостановить все международные рейсы с 6 марта. «Иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний», — предупредили в ведомстве.

В четверг, 3 марта, российские авиакомпании iFly, Аэрофлот, S7 и Smartavia также объявили об отмене всех международных рейсов c 5 марта. Все авиаперевозчики имели в расписание и полеты в Узбекистан.

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