В Узбекистане журналистов вызывают в спецслужбы на допрос за освещение военных действий в Украине

CentralAsia (UZ) - Государственные СМИ Узбекистана практически не освещают события в Украине. В тоже время несколько узбекистанских блогеров и журналистов сообщили в социальных сетях о том, что их вызывали на допрос в спецслужбы.

«Нападение русских на Украину оказалось вот такой щепетильной темой. Журналистов и блогеров, «неправильно» освещающих эту тему, вызывают в следственный изолятор СГБ на улице Гвардейской, где они получают «соответствующие рекомендации» по тому, как на самом деле нужно освещать эти события», – говорится в сообщении Telegram-канала «Ҳақиқат вазирлиги» («Министерство справедливости»).

26 февраля двух учредителей и главного редактора одного из популярных интернет-изданий в Узбекистане Kun.uz вызвали на допрос в СГБ. Об этом на своей странице в Facebook'е сообщил один из учредителей издания Умид Шермухаммедов.

«Как же «классно», когда в выходной день тебя вызывают на Гвардейскую... Вообще, я думал не идти, но они вызвали одного моего корреспондента, одного заместителя, а затем и партнера, а теперь и меня ждут с «большим нетерпением». До этого они не смогли найти меня в городе, в следующий раз смотрят, нет веской причины... Ладно, кажется, они под предлогом событий в Украине еще раз хотят взять меня в тиски», – написал Шермухаммедов.

И Шермухаммедов, и другие учредители интернет-издания Kun.uz пока не разглашают подробности допроса. Спустя некоторое время Умид Шермухаммедов удалил свой пост в Facebook'е.

Между тем с некоторых узбекистанских сайтов исчезли статьи о нападении России на Украину.

До настоящего времени ни президент страны Шавкат Мирзиеев, ни МИД Узбекистана до сих пор официально не прокомментировали военные действия Кремля против Украины.