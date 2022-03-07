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Российская армия копит силы для штурма Киева и ведет наступление на Запорожье, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку военных событий в стране по состоянию на 00:00 6 марта.

По данным военного ведомства, российские войска копят силы для штурма Киева и ведут бои за установление полного контроля над Бучей и Гостомелем. Кроме того, российские войска выдвинули силы в район Ирпеня.

«Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск», - говорится в сообщении.

В Николаевской области российская армия переправилась через реку Ингул и заняла Кашперо-Николаевку.

Также силами трех БТГ ведется наступление на Запорожье.

В то же время ВС Украины освободили город Чугуев.

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