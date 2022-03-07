Братья-близнецы Боб и Майк Брайаны отправятся в путешествие по монгольской Гоби

CentralAsia (MNG) - Посольство Монголии в США приняло решение о реализации проекта «Легенды за границей» в партнерстве с организацией «International Experiences».

Церемония презентации проекта была организована в посольстве Монголии 3 марта. Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США У.Батбаяр отметил, что Монголия полностью открыла свои границы для международных поездок, и подчеркнул, что сектор туризма является одним из ключевые факторы восстановления экономики Монголии после пандемии.

Проект «Легенды за границей» позволяет известным американским спортсменам путешествовать по уникальным местам мира, помимо организации соответствующих мероприятий. В рамках проекта Боб и Майкл Брайан — братья Брайаны, американские профессиональные теннисисты в парном разряде на пенсии и самый успешный парный дуэт всех времен, в августе отправятся в путешествие по монгольской Гоби.

Организаторы мероприятия считают, что проект будет иметь большое значение для развития туристического сектора в Монголии, популяризации истории, искусства, культурного наследия и социально-экономического развития в мире, а также привлечения инвестиций.

Братья-близнецы Боб и Майк Брайаны (Bob and Mike Bryan, США) — одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века. С 1999 года Боб и Майк совместно играли в финалах более чем ста турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Большого шлема. Брайаны являются:

обладателями карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного Большого шлема (победы во всех четырёх турнирах подряд не в течение одного календарного года) в мужском парном разряде

четырёхкратными победителями итогового турнира года АТР

обладателями Кубка Дэвиса 2007 года в составе сборной США

2-кратными призёрами теннисных турниров Олимпийских игр в мужском парном разряде.

обладателями рекорда по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP в парном разряде (413 недель на 5 января 2015)

Боб и Майк десять раз (в 2003, 2005-07 и 2009-14 годах) признавались лучшей мужской парой мира. В 2010 году они побили рекорд австралийцев Вудбриджа и Вудфорда по количеству совместно завоёванных титулов

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения