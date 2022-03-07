В Монголии вступил в силу закон о провайдере услуг виртуальных активов

CentralAsia (MNG) - Закон «О провайдере услуг виртуальных активов» и сопутствующие ему законы (приняты 17 декабря 2021 г.) опубликованы в №6 Информационного бюллетеня Правительства от 14 февраля 2022 г. Указанные законы вступили в силу с 1 марта 2022 г. в соответствии с п. 26.3 Конституции Монголии.

Соответственно, юридические лица не должны предоставлять услуги виртуальных активов без регистрации в Комиссии по финансовому регулированию Монголии.

Юридические лица, которые не зарегистрированы в качестве поставщиков услуг виртуальных активов Комиссией по финансовому регулированию, несут ответственность, указанную в соответствующих законах, если они предлагают виртуальные активы населению, организуют торговую деятельность, участвуют в финансовой деятельности и / или оказывать услуги.

Нажмите на ссылки ниже, чтобы увидеть подробности:

- Закон о провайдере виртуальных активов

- Поправки к сопутствующим законам

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