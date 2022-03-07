экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии вступил в силу закон о провайдере услуг виртуальных активов

CentralAsia (MNG) -  Закон «О провайдере услуг виртуальных активов» и сопутствующие ему законы (приняты 17 декабря 2021 г.) опубликованы в №6 Информационного бюллетеня Правительства от 14 февраля 2022 г. Указанные законы вступили в силу с 1 марта 2022 г. в соответствии с п. 26.3 Конституции Монголии.

Соответственно, юридические лица не должны предоставлять услуги виртуальных активов без регистрации в Комиссии по финансовому регулированию Монголии.

Юридические лица, которые не зарегистрированы в качестве поставщиков услуг виртуальных активов Комиссией по финансовому регулированию, несут ответственность, указанную в соответствующих законах, если они предлагают виртуальные активы населению, организуют торговую деятельность, участвуют в финансовой деятельности и / или оказывать услуги.

Нажмите на ссылки ниже, чтобы увидеть подробности:

- Закон о провайдере виртуальных активов

- Поправки к сопутствующим законам

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Иностранцы забронировали через Airbnb жильё на Украине $1,9 млн, чтобы помочь украинцам
  • Российские авиакомпании приостановили полеты в Узбекистан
  • Загадачное убийство члена украинской делегации на переговорах с Россией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com