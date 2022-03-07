Узбекистан эвакуировал с Украины более 4,3 тыс. человек

CentralAsia (UZ) - Узбекистан эвакуировал с Украины свыше 4,3 тыс. человек.

Как пишет Министерство иностранных дел Узбекистана, еще 350 узбекистанцев ждут своей очереди на вывоз.

«6-7 марта с Украины через аэропорт Катовице (Польша) были возвращены 674 граждан Узбекистана, среди которых 109 женщин, 57 детей и 12 младенцев. В период с 28 февраля по 7 марта было организовано 19 авиарейсов и вывезены из зоны боевых действий 4 359 соотечественников», – отметили в МИД РУз.

На сегодня запланирован еще один рейс.

На территории Польши находятся более 350 граждан Узбекистана, из которых 80 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, около 270 человек – в аэропорту Катовице.