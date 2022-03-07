CentralAsia (UZ) - Минобороны Узбекистана и России начали работать над возвращением грузоперевозчиков, застрявших в Украине, сообщает ИА «Дуне».

Министерства обороны Узбекистана и России начали работать над тем, чтобы водители грузовиков, застрявшие в Украине, могли пересечь границу и попасть в Россию. В настоящее время при поддержке российской стороны в страну въехали 12 автоперевозчиков из Узбекистана. Из них восемь автомобилей находились в Сумской области Украины, три автомобиля в Харьковской области, еще один автомобиль на КПП нейтральной территории «Нехотеевка», которая пересекает границу России с Украиной.

Как отмечается, колл-центр консульского управления РУз продолжает принимать обращения граждан Узбекистана, перевозящих грузы на автомобилях, которые не могут выехать с территории Украины в Россию через международные автомобильные контрольно-пропускные пункты.

На основании поступивших обращений составляются списки в Министерство иностранных дел России с просьбой оказать содействие в прохождении транспортных средств через КПП на украинско-российской межгосударственной границе. Одновременно по этим вопросам ведется работа и с Министерством обороны России.

Пять граждан Узбекистана на четырех грузовых автомобилях застряли на территории Украины. Ожидается, что они прибудут на границу с Россией, как только ситуация стабилизируется и будет обеспечен безопасный проход.