Двое детей из Кыргызстана с пороками сердца прооперированы в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Монгольские кардиохирурги прооперировали двух детей из Кыргызстана в Улан-Баторе 21-22 февраля.

6 марта дети вернулись домой на борту самолета монгольской авиакомпании «Хунну Эйр».

В аэропорту их встретил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Все расходы взяла на себя монгольская сторона.

«В Монголию мы прибыли 20 февраля. Билала прооперировали 21 февраля. Моего сына Дастана прооперировали 22 февраля. Через неделю выписали из больницы, но дети остаются под наблюдением врачей. Самочувствие хорошее. Перелет, питание, проживание ,операции оплачивала монгольская сторона. Все это было бесплатно для нас. Я благодарна монгольским врачам», - сказала Гульзат Токтомушева, мать одного из прооперированных мальчиков.

Дети были отобраны Национальным научно-исследовательским институтом кардиохирургии и трансплантации органов Бишкека. У обоих был один из самых частых врожденных пороков сердца — дефект межпредсердной перегородки.

«Операции прошли успешно. Детям с таким пороком сердца не требуется длительная реабилитация. Через 2-3 месяца они будут абсолютно здоровы. Монгольские хирурги планируют провести еще несколько подобных операций. Национальный научно-исследовательский институт кардиохирургии и трансплантации органов работает над другими проектами сотрудничества», — сказал министр здравоохранения Бейшеналиев.

Со 2 по 7 февраля Кыргызстан посетили монгольские хирурги Национального центра трансплантации органов и сердечно-сосудистой хирургии. Они обследовали детей из бедных семей. Двоих детей они прооперировали в Бишкеке совместно с хирургами Кыргызского НИИ кардиохирургии и трансплантации органов.

В Международном аэропорту «Манас» 6 марта 2022 года торжественно встретили первый регулярный рейс по маршруту «Улан-Батор-Бишкек-Улан-Батор» (Монголия).

По традиции воздушное судно встретили водяной аркой, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Первым рейсом из Улан-Батора в Бишкек прилетели 95 пассажиров, а улетели 66 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения