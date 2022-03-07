Россия объявила «режим тишины» и откроет гуманитарные коридоры в ряде городов Украины

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CentralAsia (CA) - Российские военные сегодня, 7 марта с 10:00 мск объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры из четырех украинских городов — Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщило Минобороны РФ, передает «Коммерсантъ».

В ведомстве уточнили, что эти меры приняты по просьбе французского президента Эмманюэла Макрона, озвученной президенту РФ Владимиру Путину. Контроль за эвакуацией будут вести с беспилотников, чтобы не допустить ее срыва.

В Минобороны отметили, что довели информацию о создании гуманитарных коридоров на Украине до профильных структур ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций. Российская сторона потребовала от Украины «неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров».

«На период открытия гуманитарных коридоров вооруженные силы России осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Гуманитарные коридоры откроют по нескольким направлениям:

- из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень, Гомель;

- из Мариуполя: маршрут №1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону; маршрут №2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;

- из Харькова: — Харьков, Нехотеевка, Белгород;

- из Сум: маршрут №1 — Сумы, Суджа, Белгород; маршрут №2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Из Киева возможна эвакуация авиационным транспортом в Россию. Из остальных городов предполагается доставка авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

В прошлый раз Минобороны России открывало гуманитарные коридоры для Мариуполя и Волновахи 5 марта. Российская сторона обвинила Украину в срыве эвакуации мирных граждан, и в тот же день режим тишины был снят. 6 марта горсовет Мариуполя объявил о возобновлении эвакуации, однако вторая попытка вывести людей по гуманитарным коридорам снова сорвалась. В тот же день Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном, разговор продлился почти два часа.

Сегодня, 7 марта планируется третий раунд российско-украинских переговоров, место их проведения пока не известно. Украинская делегация ожидала по итогам встречи открытия гумкоридора в Харькове.