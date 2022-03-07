Российская армия в Украине потеряла 11 тыс. человек, утверждают ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 15:03, 07 марта 2022
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CentralAsia (CA) - В Генштабе ВС Украины заявили, что на 7 марта российская армия потеряла 11 тыс. человек в ходе военных действий в Украине. Об этом говорится в сводке ВСУ, опубликованной в Facebook.
По данным штаба, армия РФ в период с 24.02 по 07.03 ориентировочно потеряла:
- личного состава - около 11 000 человек,
- танков - 290 ед.,
- боевых бронированных машин - 999 ед.,
- артиллерийских систем - 117,
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) - 50,
- средств ПВО - 23,
- самолетов - 46 ед. (информация уточняется),
- вертолетов - 68 ед. (информация уточняется);
- автомобильной техники - 454,
- легких скоростных катеров - 3 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
По данным штаба, в ночь на 7 марта авиаударам подверглись Чернигов, Харьков, Николаев, обстрелы были на Житомирщине, сложной остается ситуация на Херсонщине и Сумщине.