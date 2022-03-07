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Телеканал «Россия 24» подверг критике узбекистанские СМИ за «поддержку» Украины

CentralAsia (UZ) -  На телеканале «Россия 24» в передаче «В центре Азии с Робертом Францевым» был показан сюжет об освещении узбекистанскими СМИ военной операции России в Украине. В сюжете ведущий подверг критике узбекистанские СМИ за поддержку Украины, в которой идут военные действия.

«Президент Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил понимание предпринимаемых Россией на Украине действий. Но, как оказалось, к сожалению, не все в Узбекистане разделяют мудрую и выверенную политику своего лидера.

В информационном пространстве сразу повылезали блогеры и псевдожурналисты, по стечению обстоятельств участники западных грантовых программ, с осуждением спецоперации России на Украине и даже проклятиями в адрес российских СМИ», - отмечается в сюжете.

Как сообщает телеканал, «одно из самых русофобских информационных агентств — латвийская Meduza, признанная в России иностранным агентом и вообще заблокированная на территории нашей страны, — по нескольку раз в день транслирует свои фейки через узбекистанский портал Kun.uz». Для примера: Meduza через Kun подробно рассказала тысячам узбекистанцев, почему Россия не выполнила Минские соглашения, как вообще жил Донбасс под сапогом российских оккупантов. Подобные материалы публикуются и в «Газета.uz», - сообщает «Россия 24».

«Понимают ли авторы таких агиток, что обвиняя Россию и русских во всех смертных грехах, они провоцируют межнациональную ненависть? Нетрудно представить, чем это чревато для многонациональных азиатских республик», - отмечает издание.

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