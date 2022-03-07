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Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Россия объявила «режим тишины» и откроет гуманитарные коридоры в ряде городов Украины

CentralAsia (CA) -  Министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук назвала неприемлемой идею гуманитарных коридоров из окружённых украинских городов в Россию, о которой объявили в РФ, передает Strana.news.

Она напомнила, что россияне, ссылаясь на просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, предложили эвакуировать жителей Киева и столичного региона на территорию Беларуси с последующей доставкой авиатранспортом в РФ.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Россию», - заявила Верещук.

Она добавила, что украинская сторона в ответ направила России свои предложения, как должны выглядеть гуманитарные коридоры.

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