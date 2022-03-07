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В Минобороны России заявили, что уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Всего за время специальной операции уничтожено 2 тыс. 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции уничтожено 2 тыс. 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них - 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций», - сказал он.

По его словам, также уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого в ведомстве отметили, что вооруженные силы РФ уничтожили 3 истребителя Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, один штурмовик Су-25 в районе Гостомеля и 2 вертолета Ми-24 в районе Макарова и 8 беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2».

«Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС РФ поражены 3 зенитных ракетных комплекса «Бук-М1» и 2 радиолокационные станции ВС Украины», - сказал представитель Минобороны РФ.

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