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Uzbekistan Airways продолжит выполнять рейсы в Россию

CentralAsia (UZ) -  Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways продолжит выполнение рейсов между Узбекистаном и Россией в соответствии с графиком, сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

"Авиарейсы между городами Узбекистана и России будут выполняться в соответствии с графиком, нет никаких поводов для беспокойства", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для предотвращения мошенничества с авиабилетами пассажиры Uzbekistan Airways могут приобрести их на официальном сайте авиакомпании со скидкой в 3%.

Узбекистан с апреля 2021 года возобновил авиасообщение с РФ, прерванное годом ранее из-за пандемии. До пандемии Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, компании РФ — 97 рейсов в города Узбекистана.

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