Южная Корея подарила Узбекистану пожарные и медицинские автомобили

CentralAsia (UZ) - В порту города Пусан состоялась церемония отправки на безвозмездной основе для нужд МЧС Узбекистана 8 единиц специальной автомобильной пожарной и медицинской техники, а также защитной экипировки и оборудования, сообщает «Дунё».

В церемонии приняли участие представители посольства Узбекистана в Сеуле, национальной пожарной службы Кореи, корейско-узбекской бизнес-ассоциации и корейской ассоциации пожарной безопасности.

Доставка техники в Узбекистан планируется в апреле-мае текущего года. Помимо этого, южнокорейская сторона также планирует организовать учебные курсы по эксплуатации данной техники.

В рамках мероприятия стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества в сфере пожарной безопасности между странами. Также была подчеркнута готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в сфере обеспечения пожарной безопасности.