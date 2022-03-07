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Южная Корея подарила Узбекистану пожарные и медицинские автомобили

CentralAsia (UZ) -  В порту города Пусан состоялась церемония отправки на безвозмездной основе для нужд МЧС Узбекистана 8 единиц специальной автомобильной пожарной и медицинской техники, а также защитной экипировки и оборудования, сообщает «Дунё».

В церемонии приняли участие представители посольства Узбекистана в Сеуле, национальной пожарной службы Кореи, корейско-узбекской бизнес-ассоциации и корейской ассоциации пожарной безопасности.

Доставка техники в Узбекистан планируется в апреле-мае текущего года. Помимо этого, южнокорейская сторона также планирует организовать учебные курсы по эксплуатации данной техники.

В рамках мероприятия стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества в сфере пожарной безопасности между странами. Также была подчеркнута готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в сфере обеспечения пожарной безопасности.

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