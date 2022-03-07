Президент Казахстана поручил наградить дипломатов, участвовавших в эвакуации граждан из Украины

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил наградить дипломатов, участвовавших в эвакуации казахстанцев из Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно контролирует работу МИД и других ведомств по эвакуации казахстанских граждан из Украины. Глава государства оценивает принятые меры как в целом успешные. С начала военных действий 553 нашим соотечественникам оказана помощь, из них 432 вернулись на родину. Многие из них выражают благодарность Президенту за их спасение»,- отметил Берик Уали.

7 марта президент дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны.

Деятельность дипломатического ведомства по эвакуации граждан из Украины продолжается.

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