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В Турции состоится встреча министров иностранных дел России, Украины и Турции по российско-украинским переговорам

CentralAsia (CA) -  Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы может пройти 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщил в понедельник, 7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Нaberturk.

«Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встрече пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме», - отметил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

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