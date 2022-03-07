Правительство России утвердило перечень недружественных стран. Список

CentralAsia (CA) - Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров.

В список вошли:

—Австралия,

—Великобритания,

—страны ЕС,

—Исландия,

—Канада,

—Лихтенштейн,

—Монако,

—Новая Зеландия,

—Норвегия,

—Корея,

—Сан-Марино,

—Сингапур,

—США,

—Тайвань,

—Украина,

—Черногория,

—Швейцария,

—Япония.

Распоряжение подготовили в рамках Указа президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Кроме того все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.