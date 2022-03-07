В Кремле назвали условия прекращения военных действий в Украине
- Азия и мир, политика
- 18:39, 07 марта 2022
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Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) - Россия сообщила Украине, что может прекратить военные действия «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это интервью Reuters вышло чуть более чем за 2 часа до третьего раунда переговоров РФ и Украины.
Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».
Кроме того, по словам Пескова, Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.
«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», - подчеркнул он.
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