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В Кремле назвали условия прекращения военных действий в Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Россия сообщила Украине, что может прекратить военные действия «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это интервью Reuters вышло чуть более чем за 2 часа до третьего раунда переговоров РФ и Украины.

Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».

Кроме того, по словам Пескова, Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», - подчеркнул он.

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