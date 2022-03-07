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В какие страны едут украинские беженцы? (карта)

CentralAsia (CA) -  Число беженцев с Украины за последние 10 дней превысило 1,5 млн человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Более 1,5 млн беженцев с Украины перебрались в соседние страны за 10 дней – этот кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны», - написал Гранди в своем Twitter.

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