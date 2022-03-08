Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился

CentralAsia (CA) - В Беловежской пуще, Беларусь завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, сообщили в посольстве России в Белоруссии. Встреча длилась более трех часов.

Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны обсуждали те же темы, что и во время предыдущих раундов. Это вопросы внутриполитического урегулирования ситуации на Украине, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

По его словам, ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.

Он подчеркнул, что Россия поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. В свою очередь, украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.

Представители Киева забрали с собой для ознакомления все привезенные российской стороной документы, добавил глава делегации.

Член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. «По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», - написал Подоляк у себя в Twitter.

Российскую делегацию, помимо Владимира Мединского, представили заместитель главы МИД Андрей Руденко, заместитель главы Минобороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С украинской стороны выступили Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй раунд переговоров прошел в Беловежской пуще Брестской области Белоруссии 3 марта. По итогам второй встречи стороны договорились организовать гуманитарный коридор для мирных жителей, но эти планы сорвались. Москва возложила вину на Киев. Сегодня Минобороны РФ снова объявило режим тишины и планировало открыть гуманитарные коридоры из четырех городов Украины.