Министр Минздрава Кыргызстана попросил монгольских хирургов снова лечить детей его страны

слева: Б.Болдсайхан, Алымкадыр Бейшеналиев и П.Мөнхжаргал

CentralAsia (MNG) - В аэропорту «Манас» сам министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев встретил кыргызских детей, перенесших операцию на сердце в Улан-Баторе.

Дети были отобраны Национальным научно-исследовательским институтом кардиохирургии и трансплантации органов Бишкека. У обоих был один из самых частых врожденных пороков сердца — дефект межпредсердной перегородки.

Детей сопровождал известный монгольский кардиолог-хирург Болдсайхан Бундан из Монголии. Они прибыли в Бишкек на борту самолета монгольской авиакомпании «Хунну Эйр» 6 марта.

Когда Алымкадыр Бейшеналиев встретился с ними, он пригласил монгольскую команду хирургов снова посетить Кыргызстан 1 июня и провести подобные операций для детей с пороком сердце в стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения