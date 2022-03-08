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Б.Бат-Эрдэнэ стал трехкратным чемпионом NAIA Wrestling в США

CentralAsia (MNG) -  Монгольский борец Б.Бат-Эрдэнэ, студент 4-го курса Университета Доан, штат Небраска, стал чемпионом страны на чемпионате Национальной ассоциации легкой атлетики (NAIA) по борьбе 2022 года в весовой категории 141 фунт (63,96 кг).

Он не только трижды подряд становился чемпионом, но и был признан лучшим борцом турнира.

Бат-Эрдэнэ закончил год с рекордом 25-0 второй год подряд, увеличив свою серию побед в матчах до 67 подряд, а его общий рекорд Доана - 81— 2.

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