Организации пастухов в основе стабильного будущего монгольского кашемира

CentralAsia (MNG) - 4 марта в рамках проекта «Интегрированная система производства экологически чистого кашемира – II», реализуемого неправительственной организацией Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF Mongolia), состоялось следующее заседание Руководящего комитета, на котором были представлены достижения проекта и представлены планы по модернизации инициативы на национальном уровне.

По состоянию на 2022 год проект работает с семью кооперативами в аймаке Баянхонгор, чтобы поддержать и привлечь пастухов к внедрению устойчивых методов и сертификации устойчивого кашемира. По данным команды проекта, в результате мероприятий проекта 4500 человек объединены в группы пастбищепользователей, а по состоянию на 2022 год 440 домохозяйств получили сертификацию SC. Сертифицированные домохозяйства при поддержке Союза устойчивого кашемира (Sustainable Cashmere Union) поставляют более 50 тонн сырого устойчивого кашемира примерно 10 международным покупателям по цене с добавленной стоимостью в течение последних шести лет. Более того, в результате поддержки проекта за последние шесть лет годовой оборот кооперативов-бенефициаров увеличился в пять раз с 42 миллионов тугриков ($ 14,6 тыс.).

Сертификат SC является подтверждающим документом, подтверждающим, что скотоводы и их организации производят и поставляют кашемир экологически безопасным, социально ответственным и экономически выгодным способом. Это включает в себя устойчивое управление пастбищными ресурсами, улучшенные методы оленеводства, демократическое и прозрачное управление их организациями или усиление возможностей для управления качеством кашемира и поддержки заявлений об отслеживаемости.

Проект является синергетическим с другими инициативами AVSF, направленными на расширение прав и возможностей женщин как участников перемен для экономического развития сельских районов или на поддержку развития устойчивого текстильного сектора в Монголии со всеми заинтересованными сторонами цепочки создания стоимости, а также с соответствующими органами власти и бизнес-посредниками. Это модель, которая была инициирована AVSF Mongolia в 2013 году, чтобы способствовать продвижению комплексного подхода, охватывающего все этапы устойчивого развития производственно-сбытовой цепочки кашемира, от производства до потребления, которые считаются необходимыми для стимулирования системных изменений.

В ближайшие годы команда планирует расширить свою деятельность по продвижению устойчивого производства кашемира в нескольких сомонах аймаков Архангай и Хэнтий, а также укрепить институциональный потенциал Союза устойчивого кашемира и входящих в него кооперативов.

AVSF — Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières — это официально признанная некоммерческая ассоциация, работающая во имя международной солидарности и занимающаяся поддержкой мелких фермерских хозяйств с 1977 года.

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