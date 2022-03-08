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Будет создан столичный научно-исследовательский институт в Улан-Баторе
Улан-Батор
Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -  Вчера на заседании Совета граданачальника столицы члены Гражданского Хурала договорились поставить вопрос о создании Столичного научно-исследовательского института.

Столичный научно-исследовательский институт столицы будет изучать и определять социально-экономическое развитие города. На основе анализа исследования столица станет возможным определить ее самостоятельную экономическую форму. Институт будет отвечать за предоставление городским властям результатов анализа и оценки исследований, внося свой вклад в процесс принятия решений.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д. Сумъяабазар сказал: «В общей сложности 70 процентов ВВП производится в Улан-Баторе, где зарегистрировано более 150 тысяч юридических лиц. Таким образом, возникает необходимость иметь НИИ в столице. Это будет иметь большое значение для будущего экономического роста города. При правильном внедрении системы станет возможным решать различные вопросы, стоящие перед городом Улан-Батор».

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